Crans-Montana a Cortina e Livigno i comuni vietano le candele pirotecniche nei locali

A Crans-Montana, Cortina e Livigno, i comuni montani hanno adottato restrizioni sui dispositivi pirotecnici nei locali pubblici. Sono vietate le candele, le fontane luminose e qualsiasi articolo che produca scintille o fiamme, al fine di garantire la sicurezza e prevenire rischi di incendi in aree sensibili. Questa misura si inserisce in un quadro di precauzioni per tutelare residenti, visitatori e patrimonio naturale delle zone montane.

I comuni montani vietano nei locali candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi tipologia di articolo che produca scintille o fiamme. Tra i primi a emettere l'ordinanza, quelli delle località olimpiche: Cortina e Livigno. È stata l'Uncem, l'unione italiana dei comuni montani, a inviare ai suoi sindaci le linee guida per un simile divieto, invitando i primi cittadini ad aderire a questa iniziativa. Per i trasgressori sono previste multe da 75 a 500 euro, i controlli verranno effettuati dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, a Cortina e Livigno i comuni vietano le candele pirotecniche nei locali Leggi anche: Crans Montana, Meloni: vietare nei locali candele scintillanti Leggi anche: Tragedia a Crans-Montana: Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei locali Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arrivano le Olimpiadi e Livigno vieta le candele pirotecniche: «Possono creare gravi pericoli, come a Crans-Montana»; Livigno, spostate 100 marmotte: possono danneggiare impianti da sci delle Olimpiadi; Milano Cortina 2026, le ultime su Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali; Effetto Crans Montana, a Livigno il sindaco vieta giochi pirotecnici nei locali pubblici. Arrivano le Olimpiadi e Livigno vieta le candele pirotecniche: «Possono creare gravi pericoli, come a Crans-Montana» - La località a due passi dalla Svizzera, sede delle gare di freestyle e snowboard di Milano- cdt.ch

