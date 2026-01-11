Cp che bella rimonta Sconfitto il Viareggio

Il Cp Grosseto si impone con merito sul Viareggio, vincendo 8-3 in una partita che ha visto i bianconeri iniziare bene, con un gol di Cinquini. La gara si è sviluppata su ritmi intensi, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il team ospite, che ha dimostrato solidità e determinazione lungo l’intero incontro.

Vittoria meritata per il Cp Grosseto che supera (8-3 il finale) un Cgc Viareggio irriconoscibile. I bianconeri partono forte: prima colpiscono un palo e al 3' va in vantaggio con un tiro dalla distanza di Cinquini. Un veloce contropiede, concluso con una conclusione volante di Ambrosio, consente al versiliesi di raddoppiare. Il Grosseto nel giro di un minuto e mezzo pareggia i conti: Gomez si fa un autogol clamoroso su un passaggio che sarebbe finito sulla sponda, poi Saavedra esce con la palla da dietro la porta e lascia partire un tiro imprendibile per Gomez. A 5' dal riposo il Viareggio rimane con l'uomo in meno per il rosso a Muglia, per una gomitata a Sillero; nei quattro minuti di penalità i bianconeri si difendono bene e non subiscono reti.

