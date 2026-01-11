Costumi del tempo. La scritta Vietato ai minori a metà strada tra l’ipocrisia e la voglia di attirare i curiosi.

L’ ipocrisia e la convenzionale menzogna che regolano con gagliardo ritmo la nostra vita civile, hanno assunto ormai proporzioni, non direi gigantesche, certo notevoli; ed hanno invaso tutti i campi. Considerate, ad esempio, la ordinaria valutazione morale dei pubblici spettacoli, specie di quelli cinematografici. E’ difficile che nelle vetrine, e nell’anticamera delle sale di proiezione, non venga esposto il fatidico cartello di cassetta Vietato ai minori, (monito debitamente ripetuto, come una sempre valida "réclame", nell’apposita rubrica degli organi di stampa). La gradualità del veto è, inoltre, accortamente meticolosa e sottile, almeno nelle intenzioni, se non nella giustezza obiettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

