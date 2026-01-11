Cosa ha indossato Giulia Salemi per il primo compleanno del figlio Kian

Per il primo compleanno di Kian, Giulia Salemi ha optato per un look semplice e elegante. Ha indossato un coordinato in lana, perfetto per una giornata informale, abbinato a scarpe slingback con tacco midi. La scelta di un outfit sobrio e confortevole rispecchia un approccio naturale e raffinato, adatto a un'occasione speciale come questa, senza rinunciare alla comodità.

