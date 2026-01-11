Corriere dello Sport – tifosi in delirio ma la prima va in tribuna

Il Corriere dello Sport riporta le ultime notizie di calciomercato, con tifosi in delirio e alcune assenze importanti, tra cui la prima squadra che va in tribuna. Tra le novità, Mario Balotelli si conferma protagonista in Arabia Saudita, dichiarando di essere più forte degli altri. La situazione continua a evolversi, offrendo aggiornamenti rilevanti per gli appassionati di calcio e seguaci delle dinamiche di mercato.

2026-01-11 10:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: È già il Super Mario dell’Arabia Saudita ed è sempre lo spaccone che conosciamo: “Sono ancora più forte degli altri”, rivendica ad alta voce. Balotelli sta per iniziare la sua nuova avventura calcistica, stavolta nella serie b araba, ma lo spirito e la convinzione di essere ancora decisivo sono quelli di sempre. Nella tarda serata di ieri (sabato) l’attaccante ex Milan è atterrato a Dubai mostrando con orgoglio la maglia dell’Al-Ittifaq, il club da cui ripartirà dopo più di un anno di inattività (ultima partita datata 21 dicembre 2024, Napoli-Genoa). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

