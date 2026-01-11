Il Corriere dello Sport riporta l’acquisto di Sadik Fofana dal Grazer, operazione conclusa il 10 gennaio 2026. Questa mossa rientra nelle strategie di rafforzamento della squadra in vista della seconda parte della stagione. Per approfondimenti e dettagli sull’andamento del calciomercato, continuate a seguire gli aggiornamenti di JustCalcio.com.

2026-01-10 12:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: La missione salvezza passa anche dal calciomercato invernale. Dopo l’arrivo di Gandelman, il Lecce ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003, di origine togolese, sarà in Salento lunedì per sostenere le visite mediche. Si tratta di un rinforzo importante per Di Francesco, che ha come obiettivo quello di continuare a restare fuori dalla zona rossa della classifica. Fofana è l’ultima scommessa di Corvino, dirigente che ha un fiuto speciale per i giovani talenti che si mettono in luce in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – preso Sadik Fofana dal Grazer

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte s’è preso i 7 giorni”

Leggi anche: Lecce, ora è ufficiale! Sadik Fofana è un nuovo calciatore giallorosso, il comunicato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Corriere dello Sport – Calciomercato diretta da Raspadori a Sterling segui tutte le trattative di oggi LIVE; Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo Guendouzi a un passo dal Fenerbahce; Corriere dello Sport – La Lazio non smantella E su Castellanos…; Corriere dello Sport – dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex di Inter-Napoli Goran Pandev ha parlato della sfida ma non solo Il duello tra bomber: “Lautaro o Hojlund Assolutamente Lautaro, è il giocatore più forte del campionato, nel momento migliore della sua carriera”. - facebook.com facebook

Benvenuto 2026 La famiglia del Corriere dello Sport vi augura buon anno #CorrieredelloSport #2026 x.com