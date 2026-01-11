Corriere dello Sport | Equazione Scudetto

La partita in questione rappresenta un momento cruciale nel percorso stagionale, con implicazioni che vanno oltre i tre punti in palio. La sua importanza si riflette nell’attenzione e nella tensione che suscita tra tifosi e addetti ai lavori, rendendo questa sfida un vero e proprio crocevia per le sorti dello scudetto. Un appuntamento da seguire con attenzione, per comprendere meglio l’andamento della stagione e le prospettive delle squadre coinvolte.

È una partita che pesa come poche, forse più di quanto dica il calendario. Inter-Napoli vale una possibile fuga o una clamorosa controfuga, un +7 che può indirizzare il campionato o un -1 capace di riaprire tutto. Come analizza Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, la vigilia pende nettamente dalla parte nerazzurra, soprattutto per due fattori: il momento e l'emergenza infermeria. L'Inter arriva allo scontro diretto con sei vittorie consecutive e una rimonta impressionante in classifica. Dopo il derby perso alla dodicesima giornata, i nerazzurri erano quarti; oggi guidano il campionato, avendo recuperato nove punti alla Roma e staccato Milan e Napoli.

