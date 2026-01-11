In vista della partita a San Siro, Antonio Conte mantiene un atteggiamento riservato. La sua presenza si presenta senza commenti ufficiali, mentre l’assenza di David Neres si fa sentire come una mancanza significativa nella rosa. La sfida si avvicina e l’atmosfera si prepara a essere influenzata da queste assenze, lasciando spazio a riflessioni sul futuro e sulle scelte tattiche.

"> A riempire il silenzio di Antonio Conte alla vigilia del ritorno a San Siro da avversario è il rumore assordante dell’assenza di David Neres. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’esito negativo del provino di venerdì aveva già chiarito il quadro, confermato poi dal persistere del dolore anche nella giornata di ieri. Un’assenza pesantissima per il Napoli, chiamato a reagire dopo il pareggio interno con il Verona che ha spinto l’Inter a +4 in classifica. Il peso di Neres non è solo simbolico. Senza il brasiliano, unico vero acceleratore di fantasia, dribbling e imprevedibilità, il Napoli perde il principale partner offensivo di Hojlund. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte in silenzio e senza Neres”

