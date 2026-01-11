Correggese vittoria cercasi

Le squadre reggiane di Serie D sono impegnate in incontri casalinghi, entrambe alla ricerca di una vittoria. Pur motivazioni differenti, l’obiettivo comune è ottenere i tre punti necessari per migliorare la posizione in classifica. Un appuntamento importante per le representative della provincia, che si preparano a scendere in campo con determinazione e concentrazione.

Entrambe in casa, le due reggiane di Serie D e alla ricerca dei tre punti da ottenere. per motivi diversi. Il Lentigione è capolista e vuole difendere la vetta dall’attacco di una formazione d’alta classifica, la Pro Sesto, mentre la Correggese vuole respingere il Tropical Coriano, questa volta in chiave salvezza. Lentigione. E’ primo con 41 punti e +4 sul Desenzano, dopo la sconfitta casalinga della Pro Sesto, nel posticipo contro il Progresso. Così la squadra di Sesto San Giovanni è rimasta terza a 35, buttando una grande occasione. Ma restiamo alla gara odierna che si gioca alle 14,30 al Levantini, tra due squadre protagoniste nel girone d’andata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggese, vittoria cercasi Leggi anche: Appuntamento in Coppa. Sfida alla Correggese Leggi anche: La Correggese rimane al palo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Correggese, vittoria cercasi; Serie D, girone D. Vittoria importante per il Cittadella Vis Modena contro la Correggese. Correggese, vittoria cercasi - Il Lentigione è capolista e vuole difendere la vetta dall’attacco di una formazione d’alta classifica, la Pro Sesto, mentre la Correggese vuole respingere il Tropical Coriano, questa volta in chiave ... msn.com

#Dilettanti - #SerieD - Il Cittadella Vis Modena inizia il 2026 con una vittoria contro la #Correggese - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.