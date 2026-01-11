Giorgia torna con il suo nuovo singolo “Corpi celesti”, un brano che conferma la sua capacità di rinnovarsi mantenendo la propria cifra stilistica. Dopo un 2025 ricco di successi, l’artista si prepara ad affrontare il 2026 con una proposta musicale che invita alla riflessione, accompagnata da un’immagine intima e significativa.

ph. Ursu ROMA – Dopo un 2025 ricco di successi e traguardi straordinari, Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Corpi celesti”. Scritto da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, il brano racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca. Il brano è estratto da “G”, il suo ultimo album di inediti, che ha debuttato #1 della classifica album FIMINIQ e al #1 della classifica CD, vinili e musicassette FIMINIQ, andando ad aggiungere un altro risultato straordinario al 2025 di Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato DOPPIO PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita, diventando il secondo singolo più venduto del 2025 con oltre 160 milioni di stream globali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Corpi celesti”, il nuovo singolo di Giorgia

Leggi anche: Giorgia pubblica il nuovo singolo Corpi celesti, a marzo in tour nei palasport

Leggi anche: Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo “CORPI CELESTI”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuovo singolo di Giorgia: “Corpi Celesti” conquista al primo ascolto; Giorgia canta la storia con Emanuel Lo nel nuovo singolo “Corpi celesti”; Sarà in radio da venerdì 9 gennaio Corpi celesti il nuovo singolo di Giorgia; Giorgia: guarda il video del nuovo singolo Corpi celesti.

Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo "Corpi celesti", a marzo il tour - Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, «Corpi Celesti» racconta la spinta al cora ... msn.com