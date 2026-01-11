Coppa del Mondo di slittino Italia ancora sul podio | terzo posto nella staffetta di Winterberg

La squadra italiana di slittino si conferma tra le migliori a Winterberg, chiudendo al terzo posto nella staffetta. Con questo risultato, l’Italia si posiziona nuovamente tra le prime nazioni al mondo, dopo Germania e Austria, in una tappa importante della Coppa del Mondo. Un risultato che testimonia la costanza e il livello competitivo degli atleti azzurri in una disciplina tecnica e di precisione.

