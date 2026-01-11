Coppa del Mondo di slittino Italia ancora sul podio | terzo posto nella staffetta di Winterberg

La squadra italiana di slittino si conferma tra le migliori a Winterberg, chiudendo al terzo posto nella staffetta. Con questo risultato, l’Italia si posiziona nuovamente tra le prime nazioni al mondo, dopo Germania e Austria, in una tappa importante della Coppa del Mondo. Un risultato che testimonia la costanza e il livello competitivo degli atleti azzurri in una disciplina tecnica e di precisione.

La squadra azzurra chiude la tappa tedesca con un altro risultato di prestigio: Germania prima, Austria seconda, Italia terza. È il secondo podio stagionale nella specialità. L’Italia dello slittino torna sul podio nella prova di staffetta che ha chiuso il programma della tappa di Coppa del Mondo di Winterberg, in Germania. Il team azzurro, composto . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

