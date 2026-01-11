Coppa del Mondo di Fioretto Femminile Italia super | è oro a squadre e tris in competizione

L’Italia del fioretto femminile conferma la propria supremazia in Coppa del Mondo, conquistando il terzo oro consecutivo in gare a squadre. A Hong Kong, le atlete italiane hanno dimostrato continuità e competenza, rafforzando la loro posizione di vertice nel panorama internazionale. Questo risultato sottolinea l’ottimo stato di forma della squadra, pronta a proseguire con determinazione nel percorso di questa stagione.

Hong Kong, 11 gennaio 2026 – L’Italia del fioretto femminile ricomincia da tre: terzo oro consecutivo in altrettante gare a squadre disputate in questo straordinario inizio di stagione in Coppa del Mondo. Anche a Hong Kong suona l’Inno di Mameli per il trionfo firmato dal quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini. Il team azzurro ha messo il punto esclamativo in finale contro la Francia, battuta con un netto 45-22, in un match che ha chiuso in bellezza una domenica in cui le fiorettiste italiane hanno dato prova di forza e compattezza. Ammessa per diritto di ranking agli ottavi di finale, l’Italia ha superato nel primo assalto di giornata le russe dell’AIN per 45-23. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

