Controlli dei Carabinieri in Provincia di Pisa | 10 denunciati

In provincia di Pisa, i Carabinieri continuano le attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica. In seguito alle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state denunciate 10 persone durante operazioni di vigilanza sul territorio e su strada. Queste misure rientrano nell’impegno delle forze dell’ordine di mantenere un ambiente sicuro e controllato per i cittadini.

Sulla base delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, prosegue l'impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nelle operazioni di controllo del territorio e su strada, al fine di garantire la sicurezza dei.

