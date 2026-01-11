Contro la repressione iraniana si può sperare solo nell’avventurismo

Di fronte alla repressione in Iran, la speranza di cambiamento spesso si affida all’audacia e all’iniziativa di chi si oppone. Autocrati e aspiranti leader di grandi potenze come Cina, Russia e Stati Uniti devono comprendere che il percorso verso la storia non è lineare, ma complesso e incerto. Solo con un approccio deciso e consapevole si può sperare di influenzare gli eventi e promuovere un progresso reale.

Tgr Rai Lombardia. . A Milano manifestazione molto partecipata a sostegno della popolazione iraniana e contro la repressione degli ayatollah. Servizio di Donatella Negri https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/01/migliaia-di-persone-in-piazza-contro - facebook.com facebook

Sono impressionato da tutte queste prime pagine sulla gioventù iraniana che si ribella alla teocrazia degli ayatollah, tutti questi cortei contro la repressione criminale dell’esercito, tutte queste Special One che twittano. Che meraviglia. [ironic post] #IranRevoluti x.com

