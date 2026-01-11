Contesa sul quadro di Severini forse falso | l’acquirente riavrà 240mila euro

A Milano, si discute sulla autenticità di un quadro attribuito a Gino Severini, noto artista futurista. L’acquirente, coinvolto in questa controversia, riceverà comunque il rimborso di 240mila euro. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare accuratamente le opere d’arte prima di acquistarle, per evitare fraintendimenti o rischi legali in futuro.

Milano – Tutti erano convinti che il quadro intitolato “Movimento di danza” fosse di Gino Severini, pittore vissuto tra il 1883 e il 1966 e firmatario del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Lo erano le figlie, che ne hanno dichiarato l’autenticità. Lo era il venditore, titolare di una nota galleria d’arte. E lo era il compratore, che per accaparrarsi il dipinto ha speso 240mila euro nel 2002. Tredici anni dopo, però, è cambiato tutto. Il contratto con la celebre casa d’aste. Quando il proprietario ha stipulato un contratto con Christie’s per la vendita, i rappresentanti della più grande casa d’aste al mondo hanno premesso che “sarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l’opera non avrebbe potuto” andare all’incanto “in assenza di conferma ufficiale della sua autenticità da parte di Daniela Fonti, storica dell’arte e curatrice del catalogo ragionato delle opere di Gino Severini”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

