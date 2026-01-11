Conte per il No al referendum giustizia | È la fine del principio che la legge è uguale per tutti

Il referendum sulla giustizia solleva importanti quesiti sul principio di uguaglianza di fronte alla legge. Conte evidenzia come le modifiche proposte possano favorire alcuni gruppi privilegiati, come politici, imprenditori e colletti bianchi, riducendo la tutela dei cittadini comuni. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa riforma e il suo impatto sulla parità di trattamento e sulla fiducia nel sistema giudiziario.

"Dovremo far capire che i cittadini diventeranno tutti di serie B rispetto invece ai 'privilegiati' della giustizia, che sono politici, colletti bianchi e imprenditori amici. Per noi vale il principio 'la legge è uguale per tutti' ". Sono le parole pronunciate dal leader del M5s Giuseppe Conte, intervenendo all'iniziativa del comitato per il No al referendum sulla giustizia. Un attacco frontale alla riforma Nordio, che Conte definisce un passaggio decisivo di un disegno politico più ampio, capace di mettere in discussione l'equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato. Conte chiarisce subito di parlare non a titolo personale, ma come rappresentante del M5s, una forza politica che "sin dall'inizio si batte anche in Parlamento" contro quella che considera una riforma pericolosa.

