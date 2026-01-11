Conservatorio a Bagnaia il Comune garantisce palazzo Gallo per 30 anni più arredi e strumenti

Il Comune di Bagnaia ha confermato che Palazzo Gallo ospiterà il conservatorio Briccialdi di Terni per i prossimi 30 anni, includendo arredi e strumenti. L’amministrazione sta lavorando per trasferire la sede del conservatorio nello storico immobile nel centro di Bagnaia, offrendo così una nuova sede qualificata per le attività musicali e culturali della città.

Palazzo dei Priori a lavoro per portare il conservatorio a palazzo Gallo. La notizia ormai è nota: lo storico immobile nel cuore di Bagnaia è stato scelto dall'amministrazione come la casa ideale per la sede distaccata del conservatorio Briccialdi di Terni. Progetto ambizioso che, nonostante.

