Conegliano suda rimonta va al tie-break e vince con Chieri | Haak e Zhu Ting al top Nervini si scatena

Nel match della 19ª giornata di Serie A1 di volley femminile, Conegliano ha superato Chieri al tie-break, dopo una partita combattuta e lunga oltre due ore. Le venete, con prestazioni decisive di Haak e Zhu Ting, sono riuscite a rimontare e conquistare la vittoria al Pala Gianni Asti di Torino. Nervini si è distinto con una prestazione energica, contribuendo alla vittoria della squadra.

Conegliano ha sconfitto Chieri per 3-2 (22-25; 25-21; 17-25; 25-18; 15-12) nel big match della 19ma giornata della Serie A1 di volley femminile, riuscendo a imporsi al Pala Gianni Asti di Torino al termine di un'autentica battaglia durata più di due ore. Le Campionesse d'Europa sono riuscite a rimontare da 1-2 nella tana della terza forza del campionato, dopo aver perso contro Milano per 3-1 e aver avuto la meglio su Novara con non poca fatica sette giorni fa. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato la 18ma vittoria nel torneo e si confermano al comando della classifica generale con 51 punti, ma l'affermazione al tie-break ha portato alla perdita per strada di un punto e così Scandicci, capace di imporsi a Busto Arsizio per 3-0, si è avvicinata a due solo lunghezze di distacco dalla capolista.

