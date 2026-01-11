Concorso pubblico nel mirino consigliere chiede di acquisire i verbali ma la Commissione dice ' no'

Da casertanews.it 11 gen 2026

Un caso di confronto tra consigliere e commissione al Comune di Maddaloni ha attirato l’attenzione politica. Alfonso Formato, di minoranza, ha richiesto l’accesso ai verbali della Commissione ‘Garanzia e Controllo’, ma la risposta è stata negativa. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle informazioni all’interno dell’amministrazione comunale.

Il caso delle assunzioni al Comune di Maddaloni scuote la politica. Ad aprire la questione è stato il consigliere di minoranza Alfonso Formato che ha annunciato: “Nel corso dei lavori della Commissione consiliare ‘Garanzia e Controllo’, ho formalmente richiesto l’acquisizione dei verbali relativi. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

