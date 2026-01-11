Concorso annullato all' Università di Messina il Tar boccia vincitore figlio di un docente

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha annullato la vittoria di Roberto Lo Giudice in un concorso all'Università di Messina, evidenziando un possibile conflitto di interessi legato alla sua parentela con un docente. La decisione sottolinea l'importanza di trasparenza e correttezza nelle procedure concorsuali universitarie, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dei principi di imparzialità e legalità.

