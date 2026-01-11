Il futuro del turismo balneare in Italia si trova in una fase di incertezza, con decisioni ancora in sospeso e investimenti a rischio. Le concessioni sono al centro del dibattito, mentre le parti politiche restano silenziose. In territori come Comacchio, il settore rappresenta un elemento fondamentale dell’economia locale, rendendo questa situazione particolarmente delicata e di rilevanza strategica per le comunità coinvolte.

"Sul futuro del turismo balneare il Governo è fermo. Nel territorio lagunare FdI e Lega tacciono. A Comacchio il turismo balneare non è un settore come gli altri: è la spina dorsale dell’economia locale". Lo dice Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco del centrosinistra che interviene sul tema delle gare per le concessioni demaniali marittime, rilanciando l’appello delle organizzazioni regionali del comparto per un percorso coordinato e condiviso. Sottolinea come la realtà comacchiese degli stabilimenti balneari non sia fatta di multinazionali o capitali anonimi "ma di imprese familiari, piccole e medie realtà che ogni anno garantiscono reddito e occupazione a migliaia di lavoratori stagionali, artigiani, fornitori e commercianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Concessioni, a rischio investimenti. I balneari ancora appesi a un filo"

Leggi anche: Concessioni demaniali revocate a 2 stabilimenti balneari

Leggi anche: Balneari, firmato accordo per il rinnovo delle concessioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Concessioni, a rischio investimenti. I balneari ancora appesi a un filo.

Cervia, partono le gare per le concessioni balneari: approvate le linee guida - Tutte le 290 concessioni demaniali marittime di Cervia stanno per andare a gara. ravennaedintorni.it