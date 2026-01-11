Comuzzo al termine di Fiorentina-Milan | Dovevamo portare a casa i tre punti

Pietro Comuzzo, giocatore della Fiorentina, ha commentato a 'DAZN' il risultato della partita contro il Milan, conclusa con un pareggio. Alla fine del match della 20ª giornata di Serie A allo stadio 'Artemio Franchi', Comuzzo ha sottolineato l’importanza di ottenere i tre punti e ha analizzato le sensazioni della squadra dopo la sfida. Un intervento che offre uno sguardo sincero sulle aspettative e le riflessioni del giocatore viola.

