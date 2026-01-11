Como nuovi ambulatori in via Napoleona | come funziona la sede di Endocrinologia e Diabetologia

A Como, la sede di Endocrinologia e Diabetologia si è trasferita in via Napoleona, al sesto piano della Casa di Comunità. I nuovi ambulatori offrono gli stessi servizi di sempre, garantendo un ambiente rinnovato e più funzionale. La struttura di Asst Lariana prosegue così nel suo impegno di garantire assistenza qualificata, mantenendo gli standard di qualità e professionalità nel rispetto delle esigenze dei pazienti.

Nuovi spazi, stessa qualità dei servizi. La struttura di Endocrinologia, Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica di Asst Lariana si è trasferita in questi giorni in via Napoleona, al sesto piano della Casa di Comunità Napoleona, dove sono stati realizzati i nuovi ambulatori e una nuova.

