Como cerca di salvare un uomo caduto nel lagoo ma scivola si rompe sette costole e finisce in acqua | salvato dai militari

A Como, il 11 gennaio 2026, un uomo che cercava di salvare un disperso nel lago si è scivolato e caduto in acqua, rimediando la rottura di sette costole. Fortunatamente, i militari intervenuti sul posto sono riusciti a soccorrerlo in tempo. L’incidente evidenzia i rischi delle operazioni di salvataggio in condizioni di emergenza e l’importanza di interventi tempestivi e coordinati.

Como, 11 gennaio 2026 – Vede un uomo in difficoltà dopo essere finito nelle gelide acque del lago di Como, cerca di avvicinarsi per salvarlo ma scivola rovinosamente e finisce a sua volta in acqua. Per di più ferito: frattura di sette costole e perforazione di un polmone. È successo domenica 4 gennaio ma la storia è stata resa nota solo oggi. Valmadrera, pescatore di 79 anni cade nel lago: lo salvano i vigili del fuoco Il protagonista è il 63enne Salvatore Samale, originario di Torremaggiore (Foggia), che appunto è rimasto ferito in acqua fino a che un gruppo di militari è riuscito a tirare fuori lui e l'altro uomo.

L'eroe di Torremaggiore, si frattura sette costole per salvare un uomo nel lago di Como - Salvatore Samale, scivolato sui gradoni ghiacciati mentre tentava di aiutare un uomo in acqua, ha riportato anche la perforazione di un polmone. msn.com

Como / Torremaggiore (FG), gesto eroico sul lungolago: un concittadino si tuffa per salvare un uomo - Dal Lago di Como un gesto che onora Torremaggiore: un concittadino si tuffa per salvare un uomo, restando gravemente ferito. trmtv.it

