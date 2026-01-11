Como Casa di Comunità | nuovi ambulatori per Endocrinologia

A Como, la Casa di Comunità di via Napoleona ha rinnovato e ampliato i propri spazi dedicati all’Endocrinologia, Diabetologia, Dietetica e Nutrizione Clinica. I nuovi ambulatori, situati al sesto piano, offrono un ambiente più funzionale e accessibile per i pazienti, garantendo continuità e qualità delle cure. Questa sistemazione rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

Como – Nuovi ambulatori e nuova sistemazione per la struttura di Endocrinologia, Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica che in questi giorni si è trasferita in via Napoleona al sesto piano della Casa di Comunità Napoleona. Nulla cambia per quanto riguarda l'offerta ai pazienti che continueranno ad avere assicurata una risposta complessiva ed integrata rispetto alla propria patologia, grazie all'integrazione tra clinica e laboratorio e alla pubblicazione di ricerche, offerta che è promossa congiuntamente da tutto il gruppo di professionisti diretto dalla dottoressa Olga Eugenia Disoteo. Se lo spostamento del pre-ricovero all'ospedale Sant'Anna ha consentito di ottimizzare il percorso del paziente chirurgico che deve essere operato nel presidio a San Fermo della Battaglia, il trasferimento dell'Endocrinologia, Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica ha consentito di riunire in un'unica sede tutto il personale dedicato alle attività ambulatoriali.

