Commissario Ue | Pax americana è finita

Il commissario europeo ha sottolineato che l’epoca della pax americana è conclusa, evidenziando l’importanza per l’Europa di mettere in atto le strategie di difesa già stabilite. In un contesto internazionale in evoluzione, questa dichiarazione invita a riflettere sulla necessità di rafforzare le proprie capacità per garantire stabilità e sicurezza nel continente.

Commissario UE, 'i tempi della pax americana sono finiti' - Per l'Europa "adesso è il momento di realizzare" quanto prefissato sulla difesa, "perché, come ha detto di recente il cancelliere Merz, i tempi della pax americana sono fi ... msn.com

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «COMMISSARIO UE, ‘I TEMPI DELLA PAX AMERICANA SONO FINITI’» - Commissario Ue, ‘i tempi della pax americana sono finiti’. agenziagiornalisticaopinione.it

"Siamo al fianco della Danimarca: se gli americani dovessero intraprendere azioni contro la Groenlandia, sarebbe la fine del partenariato transatlantico": Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, mette in guardia gli Usa sulle pretese a - facebook.com facebook

Il commissario Ue alla Difesa: «Gli Usa Ci abbandonano. L’Ue deve difendersi da sola» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.