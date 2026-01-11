Commissario Ue | Pax americana è finita
Il commissario europeo ha sottolineato che l’epoca della pax americana è conclusa, evidenziando l’importanza per l’Europa di mettere in atto le strategie di difesa già stabilite. In un contesto internazionale in evoluzione, questa dichiarazione invita a riflettere sulla necessità di rafforzare le proprie capacità per garantire stabilità e sicurezza nel continente.
22.05 Per l'Europa "adesso è il momento di realizzare" quanto prefissato sulla difesa, "perché i tempi della pax americana sono finiti". Lo dice il commissario Ue per la Difesa e lo Spazio, Kubilius. Dopo "la strategia di sicurezza nazionale di Washington, il Venezuela e le minacce alla Groenlandia, è ancora più chiaro che dobbiamo costruire l'indipendenza dell'Europa". E spiega: "Ci troviamo di fronte a due sfide: la minaccia russa e il ritiro americano verso l'Indo-Pacifico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
