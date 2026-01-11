Combinata nordica | Ryota Yamamoto guida la Compact Race ad Otepää 33mo Kostner
Ryota Yamamoto si impone nella gara di salto della Compact Race di Otepää, tappa estone della Coppa del Mondo di combinata nordica. La competizione prosegue nel pomeriggio con la prova di fondo, che concluderà il weekend di eventi. Nella stessa occasione, il tedesco Kostner si classifica in 33ª posizione.
Ryota Yamamoto domina la prova di salto della Compact Race di Otepää, tappa estone della Coppa del Mondo di combinata nordica che proseguirà nel pomeriggio con la gara di fondo che andrà a chiudere il weekend. Il nipponico con un salto da 96 metri mette tutti in riga con un totale di 121.3 punti ottenuti. Il pettorale giallo Johannes Lamparter però è subito dietro e candidato al successo: 6” di ritardo per l’austriaco che può fare la differenza sugli sci stretti. Terza piazza per la sorpresa tedesca Wendelin Thannheimer, poi i due fratelli Thomas Rettenegger e Stefan Rettenegger. Occhio a Johannes Rydzek e a Vinzenz Geiger, pronti alla rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it
