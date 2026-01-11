Johannes Lamparter si è aggiudicato con ampio margine l’Individual Compact di Otepää, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. La gara si è svolta in Estonia, con tre atleti italiani che si sono distinti entrando nella top 25. Un risultato che testimonia il buon stato di forma della squadra italiana in questa disciplina.

Johannes Lamparter ha vinto per distacco l’ Individual Compact di Otepää (in Estonia), gara che ha chiuso il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’austriaco ha ottenuto il quarto successo della stagione su nove competizioni disputate, archiviando la vittoria n.21 della carriera a livello individuale nel circuito maggiore. Il 24enne tirolese conserva dunque il pettorale giallo e consolida la sua leadership in classifica generale, facendo un importante passo avanti verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo (dopo quella vinta nel 2023). Lamparter ha sfruttato la sua ottima posizione di partenza nel segmento di fondo sulla distanza di 8 km, dopo essersi attestato al posto d’onore nella prova sul trampolino piccolo, staccando presto il giapponese Ryota Yamamoto e mantenendo fino al traguardo un buon margine di sicurezza sul gruppo degli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

Combinata nordica, Lamparter vince la Compact di Otepää. Tre italiani nella top25

