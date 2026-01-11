Combinata nordica | Laate al comando nella Compact Race di Otepää Pinzani sedicesima nel salto

Nell’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica, si è svolta la Compact Race a Otepää. Laate si è distinta al comando, mentre Pinzani ha concluso al sedicesimo posto nel salto. Questa prova, con distacchi fissi, anticipa la finale sui 5 km di sci stretti, offrendo un’ultima occasione per le atlete di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Ultima gara del weekend per la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica. Spazio alla Compact Race, la prova che vede i distacchi fissi in vista della 5 km sugli sci stretti. Al comando la miglior saltatrice del lotto, la norvegese Ingrid Laate, che fa la differenza con un balzo di 96,5 metri, nettamente il migliore (punteggio di 129,5). Come detto però il margine è tutt’altro che ampio: la finlandese Minja Korhonen dista 6”, ma all’arrembaggio c’è la leader di Coppa, Ida Marie Hagen, a 12” e pronta a prendersi l’ennesima vittoria. In casa Italia discreta la prova di Greta Pinzani, sedicesima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica: Laate al comando nella Compact Race di Otepää, Pinzani sedicesima nel salto Leggi anche: Combinata nordica, Ingrid Låte al comando dopo il PCR di Otepää Leggi anche: Combinata nordica, Laate fa il vuoto nel segmento di salto a Trondheim. Armbruster e Hagen provano la rimonta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Combinata nordica, Ingrid Låte al comando dopo il PCR di Otepää; Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile si prepara alla fondamentale ‘Tre giorni’ di Otepää; La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile al crocevia di Otepää; Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start. Combinata nordica: Laate al comando nella Compact Race di Otepää, Pinzani sedicesima nel salto - Ultima gara del weekend per la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica. oasport.it

Combinata nordica, Ingrid Låte al comando dopo il PCR di Otepää - La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica ha aggiunto un nuovo capitolo nella piccola stazione estone di Otepää dove oggi è andato in scena il ... oasport.it

La Provincia autonoma di Trento e il Comune di Tesero hanno ufficialmente inaugurato lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, infrastruttura di rilevanza strategica destinata a ospitare le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle… facebook. x.com

La Provincia autonoma di Trento e il Comune di Tesero hanno ufficialmente inaugurato lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, infrastruttura di rilevanza strategica destinata a ospitare le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle competizioni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.