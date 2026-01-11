Colpo da campionesse | la Juventus Women piega la Roma e alza la Supercoppa Gol e highlights

La Juventus Women si aggiudica la Supercoppa Italiana Femminile, vincendo 2-1 contro la Roma. La partita, ricca di emozioni e momenti salienti, segna l’inizio del nuovo anno per la squadra torinese. Un risultato che testimonia il valore e la crescita del calcio femminile in Italia, offrendo uno spaccato di competizione e impegno tra due delle principali contendenti.

La Juventus Women inaugura il 2026 nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa Italiana Femminile grazie al successo per 2-1 sulla Roma. A Pescara, in una finale resa complicata dalla pioggia battente e da un campo scivoloso, le bianconere dimostrano ancora una volta carattere, solidità e.

La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco - Con spettacolare gol di tacco Cristiana Girelli regala la vittoria della Supercoppa italiana alla sua Juventus nella finale di Pescara contro la Roma. tuttomercatoweb.com

