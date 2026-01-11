Colombia cade aereo da turismo | 6 morti

Un piccolo aereo da turismo è precipitato in una zona rurale della Colombia, causando la morte di sei persone. L'incidente si è verificato recentemente e le autorità stanno ancora accertando le cause. Si tratta di un episodio che ha suscitato attenzione nel paese, senza che siano stati segnalati altri feriti o danni collaterali. La dinamica e le circostanze sono attualmente in fase di indagine.

4.25 E' di 6 morti il bilancio dell'incidente di un piccolo aereo da turismo, caduto in un'area rurale della Colombia. A perdere la vita, secondo quanto reso noto, anche il popolare cantante Yeison Jimenez. "Non ci sono sopravvissuti",ha dichiarato a Caracol Radio il colonnello Alvaro Bello, della direzione dell'Aviazione civile colombiana. L'aereo privato si è schiantato vicino all'aeroporto di Paipa, nel dipartimento di Boyaca, poco dopo il decollo con destinazione Medellin (nordovest), secondo il Ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Francia: aereo da turismo precipita sui Pirenei, quattro morti Leggi anche: Cade aereo, almeno 7 morti in Kentucky Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vicenza, cade un aereo da turismo ad Asiago: due sessantenni feriti - Sembra possa esserci una manovra sbagliata del pilota all’origine dell’incidente aereo in cui un Cessna C172, velivolo da turismo biposto proveniente dalla Germania, venerdì 30 maggio intorno alle ... corrieredelveneto.corriere.it Andremo davvero in pensione a 70 anni Secondo l’OCSE, nella metà dei 38 Paesi maggiormente industrializzati, l’età di pensionamento crescerà nei prossimi anni, all’interno di una forchetta compresa tra i 62 anni di Colombia, Lussemburgo e Slovenia, e i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.