Coldiretti Abruzzo | Bene il 100% di spesa dei fondi per lo Sviluppo rurale ma quello che conta è il come

Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per il pieno utilizzo dei fondi Feasr 2014-2021, certificato dalla Regione. Tuttavia, sottolinea l’importanza di migliorare l’efficienza amministrativa, considerandola come leva strategica per favorire la crescita, accedere a nuovi mercati e supportare le imprese agricole in difficoltà. La gestione efficace delle risorse rimane fondamentale per un futuro sostenibile del settore rurale nella regione.

