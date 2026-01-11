Coldiretti Abruzzo | Bene il 100% di spesa dei fondi per lo Sviluppo rurale ma quello che conta è il come
Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per il pieno utilizzo dei fondi Feasr 2014-2021, certificato dalla Regione. Tuttavia, sottolinea l’importanza di migliorare l’efficienza amministrativa, considerandola come leva strategica per favorire la crescita, accedere a nuovi mercati e supportare le imprese agricole in difficoltà. La gestione efficace delle risorse rimane fondamentale per un futuro sostenibile del settore rurale nella regione.
Soddisfatta Coldiretti Abruzzo per la spesa del 100% delle risorse Feasr 2014-2021 certificata dalla Regione Abruzzo, ma ora l’efficienza amministrativa “deve ora diventare strategia di crescita per affrontare nuovi mercati e sostenere le imprese in difficoltà”. A sottolinearlo è il presidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
