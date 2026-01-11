Code e ingorghi | nel 2025 i novaresi hanno perso 38 ore nel traffico
Nel 2025, i cittadini di Novara hanno trascorso in media 38 ore nel traffico, confermando la sua posizione come la 25ª città più congestionata d’Italia. Secondo il rapporto Inrix, si registra un aumento del 9% delle ore di spostamento in auto rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano le sfide quotidiane legate alla mobilità urbana e la necessità di affrontare il problema con attenzione e strategie mirate.
Novara è la 25esima città più trafficata d'Italia. A rivelarlo sono i dati raccolti dal rapporto Inrix 2025 che registra un aumento (+9%) delle ore passate nel traffico dagli automobilisti novaresi: 38 in un anno.La classificaInrix, azienda leader nell’analisi dei dati sui trasporti, ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Roma è sempre più trafficata: nel 2025 ogni romano ha perso 76 ore nel traffico
Leggi anche: Tennis, è allarme infortuni: i top 20 hanno perso 496 giorni nel 2025
Lunghe code sulla provinciale 237, epicentro il bivio di Frabosa Sottana che sarà presidiato dai vigili: possibili limitazioni in caso di nuovi ingorghi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.