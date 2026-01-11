Code e ingorghi | nel 2025 i novaresi hanno perso 38 ore nel traffico

Nel 2025, i cittadini di Novara hanno trascorso in media 38 ore nel traffico, confermando la sua posizione come la 25ª città più congestionata d’Italia. Secondo il rapporto Inrix, si registra un aumento del 9% delle ore di spostamento in auto rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano le sfide quotidiane legate alla mobilità urbana e la necessità di affrontare il problema con attenzione e strategie mirate.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.