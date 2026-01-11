CM Punk | Un piccolo dettaglio commuove il WWE Universe

A inizio dicembre, Larry, il cane di CM Punk e AJ Lee, è venuto a mancare. Durante un recente house show a Glasgow, Punk ha reso omaggio al suo amico tatuandosi la zampa di Larry sullo sterno. Questo gesto semplice ma significativo ha toccato il WWE Universe, suscitando molte reazioni sui social e dimostrando quanto l’affetto per i propri animali possa essere profondo e sincero.

Ad inizio dicembre, Larry il cane di CM Punk ed AJ Lee è sfortunatamente venuto a mancare. Nell’ultimo house show tenutosi a Glasgow, il Best in the world ha omaggiato il caro amico tatuandosi la sua zampa sullo sterno, questo emozionante tributo non è di certo passato inosservato ai fan presenti, i quali si sono immediatamente espressi sui social. Un dettaglio strappa lacrime che conferma i profondi sentimenti che legano e legheranno per sempre Punk ed il suo amico a quattro zampe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - CM Punk: Un piccolo dettaglio commuove il WWE Universe Leggi anche: WWE: CM Punk annuncia la morte del cane Larry, il toccante tributo commuove i fan Leggi anche: WWE: CM Punk debutta in Disney, la WWE Superstar alla premiere di “Zootropolis 2” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un piccolo poeta che avrebbe aperto le porte della percezione. La musica è sempre stata nel suo sangue. Difficile da riconoscere, ma i veri fan lo sanno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.