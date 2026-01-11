Cloudflare sotto accusa | FAPAV difende la sanzione Agcom

FAPAV difende la decisione di Agcom di sanzionare Cloudflare, sottolineando l'importanza di rispettare le norme antipirateria. La misura non mira alla censura, ma alla tutela dei diritti, della creatività e dell’industria dei contenuti digitali. La discussione evidenzia il delicato equilibrio tra tutela legale e libertà di rete, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel preservare un ecosistema digitale responsabile e rispettoso delle leggi.

FAPAV sostiene la sanzione Agcom a Cloudflare: niente censura, ma applicazione della legge antipirateria per difendere diritti, creatività e industria dei contenuti. FAPAV, Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, operando ogni giorno al fianco delle imprese del cinema, della tv e dello sport per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Italia, evidenzia come esistano delle norme approvate dal Parlamento che tutelano il Diritto d'Autore e contrastano il grave fenomeno della pirateria a cui bisogna attenersi. In merito al caso AGCOMCloudflare, la Federazione guidata dal Presidente Bagnoli Rossi evidenzia alcuni punti fondamentali: Non esiste alcuna censura, né alcuna violazione della libertà d'impresa.

Il caso Cloudflare-Agcom merita attenzione perché va ben oltre la multa da 14 milioni di euro. Siamo di fronte a uno scontro che tocca direttamente il tema della sovranità digitale europea. Agcom ha sanzionato Cloudflare per non aver ottemperato agli ordini d x.com

