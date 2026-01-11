Cloudflare multata da Agcom minaccia di lasciare l’Italia siti ed eventi a rischio

Cloudflare, società di sicurezza informatica e servizi internet, ha annunciato la possibilità di lasciare l’Italia dopo aver ricevuto una multa da 14 milioni di euro da parte dell’Agcom. La decisione potrebbe avere ripercussioni su siti web ed eventi online gestiti dall’azienda nel nostro paese, evidenziando le tensioni tra le aziende tecnologiche e le autorità regolatorie italiane.

L'azienda di sicurezza informatica e servizi internet Cloudflare ha minacciato di lasciare l'Italia a seguito di una multa da 14 milioni di euro dell'Agcom. L'agenzia ha accusato la società statunitense di non aver collaborato come richiesto dalla legge a Piracy Shield, il sistema di rilevamento e oscuramento automatico dei siti che trasmettono illecitamente il campionato di calcio. Cloudflare è fondamentale per il funzionamento di migliaia di siti, come dimostrato da alcuni suoi recenti malfunzionamenti. Un abbandono dell'Italia da parte dell'azienda rischierebbe di esporre moltissimi portali ad attacchi informatici semplicissimi e potrebbe arrivare anche a compromettere in parte le Olimpiadi invernali.

Cloudflare contro AGCOM per la multa: minaccia di lasciare l'Italia e le Olimpiadi - AGCOM multa Cloudflare per 14,2 mln€ per mancato blocco siti pirata; l'azienda protesta e minaccia ritiro servizi e investimenti dall'Italia. tech.everyeye.it

CLOUDFLARE MULTATA L'Agcom ha sanzionato di 14 milioni di euro Cloudflare, colpevole di aver ignorato i continui solleciti del Piracy Shield a bloccare i siti che trasmettono illegalmente contenuti come la Serie A e serie TV. Il silenzio dell'azienda non può - facebook.com facebook

Agcom, multata Cloudflare per oltre 14 milioni di euro, pari all’1% del fatturato globale, per mancato rispetto degli ordini antipirateria x.com

