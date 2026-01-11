Claudia Gerini ha condiviso a Verissimo che lei e il suo fidanzato, Riccardo Sangiuliano, si sono presi una pausa. L’attrice ha spiegato che la richiesta di spazio deriva da alcune incomprensioni, con l’obiettivo di riflettere sulla loro relazione. Questa decisione mostra l’importanza di affrontare momenti di riflessione e confronto in un rapporto di coppia.

A Verissimo, Claudia Gerini svela di essersi presa una pausa con il fidanzato. Riccardo Sangiuliano avrebbe chiesto all’attrice spazio dopo alcune incomprensioni, al fine di ragionare sulla loro relazione. Claudia Gerini e la confessione sul compagno a Verissimo. Ospite di Verissimo, Claudia Gerini ha parlato della sua carriera e del nuovo film intitolato Prendiamoci una pausa. Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l’attrice si è lasciata andare ad una confessione con grande sincerità. “Ho girato quasi cento film, ho iniziato nell’86 con una commedia – ha raccontato l’attrice, parlando della sua lunghissima carriera -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudia Gerini rivela: “Il mio compagno mi ha chiesto una pausa”

Leggi anche: Claudia Gerini: “Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa. Mi è stato chiesto spazio”

Leggi anche: “Prendiamoci una pausa”: Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore e crescita personale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Claudia Gerini: Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa; Claudia Gerini: Io e il mio compagno Riccardo ci siamo presi una pausa. Poi racconta come la sta vivendo; “Prendiamoci una pausa”: Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore, errori e crescita personale; Claudia Gerini è tornata single: «Io e il mio compagno Riccardo Sangiuliano ci siamo presi una pausa, ma l'amore non è finito».

Claudia Gerini: “Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa. Mi è stato chiesto spazio” - Claudia Gerini ha raccontato di star vivendo un momento di pausa nel rapporto con il compagno Riccardo Sangiuliano: "Mi è stato chiesto un po' di ... fanpage.it