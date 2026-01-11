Ecco la classifica aggiornata della Serie A, con il pareggio del Milan che influisce sulla posizione delle squadre. L’Inter ha ora l’opportunità di allungare in classifica nel match di questa sera contro il Napoli, offrendo un ulteriore elemento di interesse alla giornata. La situazione rimane molto equilibrata, con diverse squadre in corsa per le prime posizioni.

Inter News 24 Classifica Serie A che con il pareggio del Milan dà ancora più peso al big match di questa sera tra Inter e Napoli. Finisce il match delle 15:00 andato in scena all’Artemio Franchi, tra Fiorentina e Milan finisce 1-1, in gol Comuzzo per i padroni di casa al 66? e per i rossoneri ha pareggiato Nkunku al 90?. Un risultato che non può che far sorridere la squadra di Cristian Chivu, che tra poche ore scenderà in campo contro il Napoli di Antonio Conte a San Siro. La classifica aggiornata, l’Inter ha la chance di andare a +5 sul Milan. Con il risultato maturato nel pomeriggio l’Inter questa sera, vincendo lo scontro diretto con i partenopei, avrebbe l’opportunità di portarsi a +5 sul Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Classifica Serie A aggiornata, il Milan non va oltre il pari: l’Inter ha la chance per allungare

Leggi anche: Bonanni riflette: «Inter? Ha il potenziale per allungare in classifica. Nelle prossime settimane mi aspetto che…»

Leggi anche: Ranking Uefa, Inter sul podio ma il Bayern scappa: la nuova classifica aggiornata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Serie A un anno dopo: tre squadre migliorate tantissimo; L’Inter passa a Parma e allunga in vetta: per lo “scudetto” d’inverno è duello col…; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; -Genoa, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati.

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima - Il Milan riacciuffa la Fiorentina nell'infuocato finale del Franchi e accorcia provvisoriamente in classifica sulla capolista Inter, ora a +2 ma. tuttomercatoweb.com