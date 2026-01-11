La classifica radio di Earone, relativa alla settimana dal 2 all’8 gennaio, vede ancora una volta in prima posizione “Esibizionista” di Annalisa. Seguita da “The Fate Of Ophelia” di Taylor Swift e “Bianca” di Noemi, entrambe tra i brani più ascoltati. Il podio, tutto al femminile, riflette le preferenze degli ascoltatori in questo periodo, confermando la popolarità di artisti italiani e internazionali.

La Classica Radio elaborata da Earone sui dati della settimana dal 2 all’8 gennaio ha un podio completamente al femminile composto da Esibizionista di Annalisa, The Fate Of Ophelia di Taylor Swif t, Bianca di Noemi. Sienna Spiro apre la top ten, raggiungendo la #10 (dalla #16), con Die On This Hill, brano della cantautrice britannica si è presentata nell ‘AirPlay della Penisola. Il singolo rivela ulteriormente la capacità dell’artista ventenne di trasformare il dolore in canzoni con una potenza coinvolgente. “ Questa canzone parla di amore ostinato, uno di quelli che ti fa restare con una persona anche quando sai che sarebbe meglio andarsene”, ha spiegato la Spiro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Esibizionista” di Annalisa è il brano più ascoltato per la seconda settimana consecutiva

