Clamoroso a Macclesfield | un club di sesta divisione ha sconfitto il Crystal Palace campione in carica in Fa Cup

A Macclesfield, città nota per l’industria farmaceutica, i Silkmen, club di sesta divisione fondato nel 1874 e rifondato nel 2020, hanno ottenuto una vittoria storica nella Fa Cup. Nel terzo turno, hanno battuto per 2-1 il Crystal Palace, campione in carica, eliminandolo dalla competizione. Questa impresa rappresenta un risultato sorprendente nel calcio inglese, dimostrando il valore e la determinazione di un club di livello inferiore.

Clamoroso a Macclesfield, città 26 km a Sud di Manchester che tra le sue attività industriali ha la farmaceutica AstraZeneca, diventata famosa durante il Covid con la produzione dei vaccini: i Silkmen, "gli uomini della seta", soprannome dei calciatori di questo club fondato nel 1874, fallito e rifondato nel 2020, oggi impegnato nella National League North – la sesta divisione – hanno superato 2-1 ed eliminato nel terzo turno della Fa Cup il Crystal Palace, detentore del trofeo. Un'impresa storica, festeggiata dall'invasione di campo dei 5.348 spettatori presenti allo stadio Moss Rose, ribattezzato The Leasing.

