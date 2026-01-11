Claire Foy | Non ho alcun interesse a vedere film realizzati con l' Intelligenza Artificiale

Claire Foy ha espresso una posizione netta riguardo all'uso dell’Intelligenza Artificiale nel cinema, sottolineando di non essere interessata a vedere film realizzati con queste tecnologie. L’attrice ha inoltre evidenziato le preoccupazioni riguardo alle potenziali ripercussioni sul lavoro degli attori, evidenziando come l’adozione di tali strumenti possa influenzare negativamente il settore e la professione artistica.

L'attrice ha commentato l'uso delle nuove tecnologie nel mondo del cinema, criticando il modo in cui potrebbero penalizzare gli attori. Claire Foy ha parlato del tanto discusso utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del cinema condividendo la sua opinione negativa nei confronti di chi pensa sia una buona idea affidarsi molto alla tecnologia. A lasciare in particolare l'interdetta la star britannica è l'idea che i giovani attori possano avere meno occasioni professionali. La critica all'uso dell'IA In un'intervista rilasciata a The Times, Claire Foy ha sostenuto che usare l'Intelligenza Artificiale nei film potrebbe portare a pessimi risultati dal punto di vista delle immagini. "Lo trovo semplicemente molto triste".

