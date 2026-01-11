Cittadella al tappeto senza appello contro l' Alcione ora il 2°posto dista sette punti

Il Cittadella subisce una sconfitta pesante contro l’Alcione, segnando il sesto ko stagionale. Dopo quattro risultati utili consecutivi, la squadra di Iori crolla nel finale e vede allontanarsi il secondo posto, ora a sette punti di distanza. La partita evidenzia le difficoltà in trasferta e la necessità di ritrovare continuità per mantenere ambizioni di playoff.

Due calcioni dell'Alcione nel quarto d'ora finale, voilà il sesto k.o. stagionale al Cittadella. Dopo quattro risultati utili di fila, la squadra di Iori crolla nuovamente in trasferta sul campo di una diretta concorrente ai playoff. Adios ai sogni di secondo posto dopo questo inopinato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

