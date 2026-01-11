Cittadella al tappeto contro l' Alcione il 2°posto si allontana di sette punti
Il Cittadella subisce una sconfitta pesante in trasferta contro l'Alcione, che allontana i veneti dal secondo posto di classifica. Dopo quattro risultati utili consecutivi, la squadra di Iori crolla nel finale, subendo due reti nel quarto d’ora conclusivo. La sconfitta di oggi rappresenta il sesto ko stagionale per il Cittadella, ora più distante dall’obiettivo playoff.
Due calcioni dell'Alcione nel quarto d'ora finale, voilà il sesto k.o. stagionale al Cittadella. Dopo quattro risultati utili di fila, la squadra di Iori crolla nuovamente in trasferta sul campo di una diretta concorrente ai playoff come l'Alecione e sotto i colpi di Ciappellano e l'indemoniato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
