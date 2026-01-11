Città Alta via le auto da piazza Angelini | da lunedì il cantiere

Da lunedì, in Città Alta, via le auto da piazza Angelini per lavori di restyling che dureranno fino a maggio. È stato istituito il divieto di sosta e transito, segnando la terza area pedonalizzata all’interno delle Mura. La modifica mira a migliorare la fruibilità e l’aspetto dell’area, contribuendo a un ambiente più vivibile e accessibile per cittadini e visitatori.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.