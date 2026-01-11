Cisterna Volley sfida a Milano per il riscatto Morato | Serve una vittoria
Il Cisterna Volley si prepara a affrontare una nuova sfida a Milano, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro Grottazzolina. Morato evidenzia la necessità di una vittoria per mantenere vive le speranze di migliorare la posizione in classifica. La squadra si impegna a mettere in campo tutta la concentrazione e determinazione per affrontare questa importante trasferta.
Si è messo in salita il cammino del Cisterna Volley dopo la sconfitta nello scontro diretto di una settimana fa contro Grottazzolina. Il riscatto passa ora per la gara di oggi alle 18 all’Allianz Cloud contro Milano. La squadra di Daniele Morato ha un solo obiettivo: mettersi alle spalle un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Cisterna Volley, a Milano per ritrovare la vittoria perduta - Quindicesima giornata, quarta di ritorno: domani (domenica 11 gennaio ore 18) il Cisterna Volley sarà di scena all’Allianz Cloud, contro Milano. latinaoggi.eu
Pallavolo SL – Momento delicatissimo in casa Cisterna Volley: la squadra di Morato viene da 8 ko consecutivi - Milano (domenica 11 gennaio), Monza (giovedì 15 gennaio) e Padova (domenica 18 gennaio): un trittico di partite che rappresenta lo spartiacque della stagione del Cisterna Volley. ivolleymagazine.it
NEXT MATCH - EPISODIO 15 | SuperLega Allianz Milano Cisterna Volley Domenica 11 gennaio Ore 18:00 Allianz Cloud, Milano Live su VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #MilanoCisterna x.com
