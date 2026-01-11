Ciro Ferrara non ha dubbi | Grandissima partita del Napoli

Al termine della partita tra Napoli e Inter, terminata in pareggio 2-2, Ciro Ferrara ha commentato positivamente la prestazione degli azzurri. Nonostante le assenze e le difficoltà, il Napoli ha mostrato carattere, recuperando due volte lo svantaggio e mantenendo un atteggiamento intenso per tutta la gara. Una prestazione che, secondo Ferrara, rappresenta un risultato di rilievo nel contesto attuale.

Al termine della sfida tra il Napoli e l’ Inter, terminata in pareggio per 2-2 begli studi di Dazn Ciro Ferrara a commentato la prestazione degli azzurri «Considerata anche la situazione infortuni del Napoli, credo che sia stata una grandissima partita del Napoli, Soprattuto nel momento in cui è andata in svantaggio due volte e ha recuperato» Leggi anche: McTominay salva il Napoli e il campionato italiano da infinite polemiche: è un calciatore gigantesco (grazie Ten Hag) Sull’atteggiamento a fine gara «Gli azzurri hanno dato intensità in tutta la gara, tanto è vero che gli attaccanti dell’Inter hanno fatto una gran fatica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ciro Ferrara non ha dubbi: «Grandissima partita del Napoli» Leggi anche: Del Piero parla di Napoli Juve: «Sarà una grande partita, sono due squadre con grandissima ambizione» Leggi anche: Colonnese non ha dubbi: «Napoli Juve partita apertissima, ma c’è un fattore che secondo me potrà risultare determinante ai fini del risultato» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. David? L'abbraccio dei compagni significa solo una cosa: l'ex bandiera della Juventus non ha dubbi; Nessuno meglio di Dimarco nei Top5 campionati europei: è il primo in una statistica!. Ferrara: “Scudetto all’Inter, Lautaro capocannoniere”. Hernanes risponde così - Ciro Ferrara e il Profeta Hernanes hanno fatto i loro pronostici sul 2026: entrambi votano Lautaro capocannoniere ... msn.com

Ferrara: “A Chivu bisogna fare una domanda. 2025 Inter? È negativo ma da sportivo…” - Ecco le parole di Ciro Ferrara ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Atalanta- msn.com

Il momento che tutti stavamo aspettando è arrivato: è tempo di votare il #TOTY di #FC26 Ciro Ferrara, Hernanes e Andrea Stramaccioni hanno già fatto le loro scelte, ora tocca a voi #DAZN x.com

Ciro Ferrara non ha dubbi: "Spalletti merita il rinnovo, ha ridato il sorriso alla Juventus" https://www.ilbianconero.com/liste/ciro-ferrara-a-gazzetta-spalletti-ha-ridato-il-sorriso-alla-juventus-con-david-mi-e-piaciuto/blta24b15423e9258e7 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.