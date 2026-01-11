Cinquina dell' Akragas contro il Canicattini | il girone di ritorno si apre con lo spettacolo biancazzurro

L'Akragas apre il girone di ritorno con una vittoria significativa contro il Canicattini, conquistando una convincente cinquina. La prestazione dei biancazzurri dimostra determinazione e buon gioco, segnando un passo importante per il proseguimento della stagione. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e invita a continuare su questa strada.

Il girone di ritorno è cominciato nel miglior modo possibile: i biancazzurri sono riusciti a imporsi contro l'ostico Canicattini con una grandiosa cinquina. Spettacolo al Totò Russo di Aragona dove l'Akragas Slp ha chiuso - grazie ai gol al 3' di Silvio Tripoli e al 24' dell'argentino Cristian. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

