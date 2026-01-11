Cinquina dell' Akragas contro il Canicattini | il girone di ritorno si apre con lo spettacolo biancazzurro
L'Akragas apre il girone di ritorno con una vittoria significativa contro il Canicattini, conquistando una convincente cinquina. La prestazione dei biancazzurri dimostra determinazione e buon gioco, segnando un passo importante per il proseguimento della stagione. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e invita a continuare su questa strada.
Il girone di ritorno è cominciato nel miglior modo possibile: i biancazzurri sono riusciti a imporsi contro l'ostico Canicattini con una grandiosa cinquina. Spettacolo al Totò Russo di Aragona dove l'Akragas Slp ha chiuso - grazie ai gol al 3' di Silvio Tripoli e al 24' dell'argentino Cristian. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Akragas, sfida al Canicattini per ripartire davanti ai tifosi
Leggi anche: Basket, Unieuro apre il girone di ritorno contro Cremona. Martino: "Dobbiamo fare di più per uscire dalla zona playout"
Cinquina dell'Akragas contro il Canicattini: il girone di ritorno si apre con lo spettacolo biancazzurro - Nei restanti 45 minuti, sono andati in rete: Charles King (9'), Giuseppe Marchica ('15) e Giuseppe Gambino ... agrigentonotizie.it
Akragas, “manita” al Canicattini - Nella seconda giornata di ritorno, al “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri travolgono gli ospiti per 5 a zero. grandangoloagrigento.it
Akragas, De Rosa: “Approccio e continuità, così si riparte” - Prima casalinga del girone di ritorno per l’Akragas, attesa domenica 11 gennaio dalla sfida contro il Canicattini ... grandangoloagrigento.it
3^ CAT. RECUPERO - CINQUINA DEL REAL FAVARA ALLA GATTOPARDO. Era il recupero della quinta giornata del campionato di 3^ Categoria per la provincia di Agrigento. Il Real Favara ospita la Gattopardo e alla fine rifila una cinquina ai gattopardiani c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.