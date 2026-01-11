Cineclub ripartono gli eventi

Il Cineclub Lunigiana riprende le sue attività con un evento di apertura venerdì 16 alle 18.15 presso il Bar Giardino di Aulla. L’appuntamento, intitolato ‘CinCineclub’, segna l’inizio del nuovo anno sociale e invita il pubblico a partecipare a un momento di condivisione dedicato al cinema. Un’occasione per riunire gli appassionati e riprendere le attività culturali in un ambiente informale e accogliente.

Un brindisi. per il cinema. Venerdì 16, alle 18.15, il Cineclub Lunigiana inaugura ufficialmente il nuovo anno sociale con un evento aperto a tutti dal titolo 'CinCineclub', in programma al Bar Giardino di Aulla. Si tratta di un appuntamento pensato non solo per gli associati, ma anche per curiosi, appassionati e per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alle attività del Cineclub. Verrà presentato il calendario delle prime attività dell'anno in corso e si aprirà ufficialmente la nuova campagna di tesseramento per l'anno 2026, con la possibilità di aderire. Per l'occasione, il Bar Giardino presenterà qualcosa di curioso da assaggiare: il cocktail 'Cineclub Lunigiana', proseguendo le collaborazioni creative avviate pochi mesi fa con il panino della Taverna Tortuga, che permettono di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, unendo cultura cinematografica e gusto.

