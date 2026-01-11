Ciclocross tutto facile per Sara Casasola ai Campionati Italiani Arrivo in solitaria per l’azzurra

Sara Casasola si è aggiudicata con facilità la gara Elite femminile ai Campionati Italiani di ciclocross 2026, disputati a Brugherio. L’atleta azzurra ha concluso l’evento in solitaria, confermando il suo ruolo di favorita e consolidando la sua posizione nel panorama nazionale di questa disciplina. La competizione si è svolta in un contesto tecnico e impegnativo, dimostrando le qualità e la preparazione delle partecipanti.

Tutto facile per Sara Casasola. La grande favorita del lotto ha infatti vinto la gara Elite femminile valida per i Campionati Italiani 2026 di ciclocross, rassegna in fase di svolgimento quest'oggi in quel di Brugherio. Si tratta del secondo titolo tricolore per l'atleta dopo quello ottenuto nel 2024. Un vero e proprio "assolo" per la nativa di San Daniele Del Friuli in forza alla Cleran-Corendon, la quale ha fatto il vuoto nel corso dei sette giri in programma, staccando nettamente Rebecca Gariboldi (Ale Colnago), piazzatasi al secondo posto un con un gap di 1'05". Buone indicazioni dunque per la neo Campionessa d'Italia che, ricordiamo, rientrava in azione dopo tre settimane di stop.

-3 gradi e via andare Campionati Italiani di ciclocross sempre super emozionanti ogni anno W4 per me e ben 4 titoli italiani ( entrambi i team Relay ) nella prima giornata Super Team Cingolani e grazie per tutto #crossisboss super @leon x.com

