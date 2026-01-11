Ciclocross | Filippo Fontana si aggiudica i Campionati Italiani davanti a Ceolin

Durante i Campionati Italiani di ciclocross 2026 a Brugherio, Filippo Fontana ha conquistato il titolo nella categoria Elite, precedendo Ceolin. La competizione ha visto atleti di alto livello confrontarsi su un percorso impegnativo, confermando l’interesse crescente per questa disciplina. La vittoria di Fontana rappresenta un importante risultato per la sua carriera e per il panorama ciclistico nazionale.

Filippo Fontana si aggiudica il titolo italiano di ciclocross nella categoria Elite ai Campionati Nazionali 2026 disputati a Brugherio. Successo netto, il settimo della carriera a livello nazionale per il classe 2000, il terzo tra gli élite dopo quelli 2023-2024. Fuga solitaria sullo sterrato brianzolo per il corridore della CS Carabinieri Olympia Vittoria: sin dalle prime tornate ha imposto il suo ritmo, lasciando ben poco ai rivali. A 1’19” ha chiuso in seconda piazza Federico Ceolin (FAS Airport Services – Guerciotti), mentre terzo a 1’44” Gioele Bertolini (Alé Colnago Team), campione uscente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross: Filippo Fontana si aggiudica i Campionati Italiani davanti a Ceolin Leggi anche: Campionati Italiani ciclocross, Casasola la favorita tra le donne. Fontana e Grigolini i più attesi Leggi anche: LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Fontana e Ceolin, duello tra Nys e Vanthourenhout? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Campionato Italiano Ciclocross: big al via e come seguire la diretta di Brugherio. Ciclocross: Filippo Fontana si aggiudica i Campionati Italiani davanti a Ceolin - Filippo Fontana si aggiudica il titolo italiano di ciclocross nella categoria Elite ai Campionati Nazionali 2026 disputati a Brugherio. oasport.it

TRICOLORI BRUGHERIO. TITOLO ELITE A FONTANA CHE ANTICIPA CEOLIN E BERTOLINI - La trentina Nicole Azzetti si è laureata a Brugherio (Mb) campionessa italiana donne juniores di Ciclocross. tuttobiciweb.it

Campionati Italiani ciclocross, Casasola la favorita tra le donne. Fontana e Grigolini i più attesi - Domenica 11 gennaio sarà la giornata interamente dedicata ai Campionati Italiani di ciclocross 2026. oasport.it

Campionati Italiani Ciclocross 2026, Filippo Fontana domina e conquista il suo terzo titolo tra gli élite x.com

Di Filippo Grigolini, nelle ultime settimane, si sta parlando sempre di più: il classe 2008, alla sua seconda stagione nella categoria Juniores, si sta consacrando ai vertici del ciclocross - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.